Korian : hausse de 8% du CA au 1er trimestre 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 941,6 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice 2020, en croissance de 8,0% par rapport à l'année précédente et en croissance organique de 3,7%. ' Cette hausse n'intègre encore que partiellement les premiers effets défavorables liés à la pandémie de Covid-19 ' indique le groupe. ' Les effets liés au covid-19 ont commencé à impacter les différentes activités tout début mars pour certaines régions en Italie et ont été visibles à partir de la mi-mars pour les autres pays '. Le Conseil d'administration a décidé de retirer des résolutions proposées à l'Assemblée générale annuelle du 22 juin 2020, la distribution d'un dividende de 0,66E par action, avec option de paiement en actions. Korian suspend temporairement les objectifs 2020 et reviendra vers le marché lorsque ces perspectives auront été précisées.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +6.63%