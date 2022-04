Korian: hausse de 7% du chiffre d'affaires au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 09:54

(CercleFinance.com) - Korian publie un chiffre d'affaires de 1094 ME au titre du 1er trimestre 2022, soit une croissance organique de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe profite notamment de la dynamique des activités de soins médicaux et de réadaptation, de la poursuite du développement du segment des services à domicile et des solutions d'habitat partagé ainsi que de la stabilisation de l'activité dans le réseau médico-social.



Par ailleurs, Korian projette de renforcer ses activités de santé mentale en Italie et de poursuivre son plan de transformation du réseau sanitaire en France avec notamment l'ouverture d'une clinique spécialisée à Livry Gargan et la construction d'une nouvelle plateforme hospitalière de 200 lits à Juvisy-sur-Orge.



Dans ce contexte, Korian proposera un dividende de 0,35 E par action lors de la prochaine Assemblée générale, contre 0,30 E en 2021 et 0,60 E en 2019, incluant une option de paiement en actions.

Pour 2022, le groupe table sur une croissance organique supérieure à 4%.