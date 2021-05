Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : gros risque de double-top sous 33,3E Cercle Finance • 03/05/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Korian bute pile sur 33,3E et s'expose à un gros risque de double-top (7 janvier, 30 avril)... mais le titre ne fait que l'ébaucher et il peut encore reculer jusque vers 28,8E (plancher du 26 février) avant de la valider.

