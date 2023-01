Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: finalise l'acquisition de Grupo 5 en Espagne information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Korian annonce la finalisation de l'acquisition en Espagne de l'opérateur spécialisé dans la santé mentale Grupo 5.



Grupo 5 a démontré sa capacité à générer une forte croissance organique avec une croissance annualisée de +20% sur les 5 dernières années, la livraison de 15 établissements sur la période, et la constitution d'un pipeline de 24 projets. Sur les 5 prochaines années Grupo 5 devrait générer une croissance de 10% par an.



Après l'acquisition d'Ita Salud en 2021, Korian bénéficie d'un réseau de 77 établissements spécialisés dans la psychiatrie et couvre 14 régions représentant 95% de la population espagnole.



Le marché espagnol de la santé mentale est estimé à 2,5 milliards d'euros, et devrait croître de 4% par an dans les 5 prochaines années dans un contexte de manque d'infrastructure pour répondre à la demande.







Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.10%