Korian : Exane BNP Paribas abaisse sa cible

(AOF) - Exane BNP Paribas a réduit son objectif de cours de 37 à 32 euros sur le titre Korian, tout en maintenant son opinion Surperformance.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/Points clés /=

- Numéro 1 européen de l’accueil et soins aux séniors, avec 91 387 lits et plus de 1 000 établissements, diversifié dans le médical et l'aide à domicile ;

- Chiffre d'affaires de 4,13 Mds€ réalisé par 3 métiers : les soins de longue durée pour 68 %, la santé pour 20 % et les soins et aide à domicile pour 12 %;

- Revenus tirés de la France pour 49 % (numéro 1), de l’Allemagne pour 27 % (numéro 1, ), d'Italie pour 11 % (numéro 1) et de la Belgique pour 14 % (numéro 1) ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenarial, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), le taux de détention d’immobilier étant en hausse constante, à 24 % pour une valeur de 2,7 Mds€ ;

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,32 %, PSP avec 14,5 %, Malakoff Humanis avec 7,66 % et Mirova avec 3,9 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil d'administration de 11 membres et Sophie Boissard étant à la direction générale ;

- Situation financière maîtrisée avec un levier de la dette de 3 fois, un ratio LTV de 55 %, une forte génération d’autofinancement et 1,7 Md€ de disponibilités face à 3,5 Mds€ de capitaux propres.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2024 :

- croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires hors acquisitions,

- montée en puissance de l’activité santé (objectif de 30 % des revenus),

- ouverture de 3 000 lits par an,

- d’ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- efficacité opérationnelle et échanges des résidents avec leur entourage,

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, Fondation pour le bien-vieillir, laboratoire d'innovation doté de 2 M€... ;

- Stratégie environnementale fondée sur 15 objectifs ESG :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),

- réduction de 5 % des déchets d’ici 2023,

- charte d’engagement ESG avec 12 fournisseurs intervenant dans la rénovation,

- lancements de plusieurs emprunts « verts » ou « sociaux » ;

- Modernisation des établissements et accélération du virage domiciliaire ;

- Historique d’intégration rentable des acquisitions –Inicea, Berkley Care et Ita en 2021 ;

- Fortes barrières à l’entrée : investissements immobiliers, coûts salariaux et contraintes réglementaires croissantes.

=/ Défis/=

- Défiance des investisseurs aux traitements réservés aux résidents ;

- Volonté de devenir une entreprise à mission, à valider par l’assemblée des actionnaires en 2023 ;

- Fidélisation des salariés par le lancement du 1 er plan d’actionnariat salarié européen et par la hausse des salaires (59 % en 2021 vs 52 % en 2016) ;

- Livraison de 11 500 lits neufs d’ici 2025 ;

- Objectif 2022 de chiffre d’affaires en croissance de + 4 % .

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.