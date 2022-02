Korian et Orpea de nouveau malmenés, « Cash Investigation » promet de nouvelles révélations

Un etablissement Orpea. (crédit photo : Orpea)

(AOF) - L'heure est de nouveau à l'orage pour le secteur des Ephad privés. Korian et Orpea décrochent respectivement de 15,77 % et 11,66 % sur la place de Paris. Il faut dire que l'équipe de « Cash Investigation » a promis de nouvelles révélations sur l'univers des maisons de retraite, après plus d'un an d'enquête. Korian et DomusVi seraient dans le collimateur, selon le Parisien. Dans ses colonnes, Elise Lucet, le présentatrice vedette de l'émission, déplore ne pas avoir pu obtenir de réponses de leur service de communication depuis 9 mois.

Face à cette tempête, la réponse de Korian n'as pas tardé. Le groupe a rendu public un mail envoyé aujourd'hui à la rédaction en chef de " Cash Investigation ".

Korian indique que Sophie Boissard, sa directrice générale, est prête à donner suite à une demande d'interview de l'émission " à condition qu'il s'agisse d'une discussion équitable, sans que ses propos ne soient trahis, montés et donc déformés ".

Korian requiert ainsi une interview en direct et en plateau entre Elise Lucet et Sophie Boissard, à l'issue de la diffusion du reportage ; et la possibilité de visionner au préalable les éléments du reportage le concernant pour " pouvoir vous apporter tous les éclaircissements nécessaires ".

Par ailleurs, le groupe constate que " Cash Investigation " semble avancer que des faits graves susceptibles de mettre en danger les personnes se dérouleraient au sein de certains établissements.

Dans cette hypothèse, et s'il s'agit d'établissements du groupe, Korian souhaite que l'équipe d'Elise Lucet les portent " immédiatement à sa connaissance afin de pouvoir prendre sans attendre toutes les mesures qui s'imposeraient pour protéger les résidents, et saisir les autorités compétentes ".

Rappelons que le secteur des Ephad, et tout particulièrement Orpea, est sous pression depuis le 24 janvier dernier. Dans un livre choc, le journaliste indépendant Victor Castanet a relaté de multiples dérives au sein du groupe (personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables et argent public dilapidé) après trois ans d'enquête.

Orpea a démenti à plusieurs reprises, mais son directeur général a été limogé. Le gouvernement a lancé une enquête administrative de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et une enquête financière de l'Inspection générale des finances (IGF) sur le groupe.