(CercleFinance.com) - Après avoir cassé le plancher des 7,17E du 24 février, Korian enfonce celui des 6,90E -dans le sillage d'Orpéa, placé en mesure de sauvegarde accélérée, pour inscrire un nouveau plus bas historique à 6,66E, au contact du support oblique baissier moyen terme.

Faute de rebond, il deviendrait difficile d'identifier un objectif à la baisse.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -1.90%