Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : émission obligataire pour 57 millions d'euros Cercle Finance • 06/10/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Korian annonce le succès d'une émission additionnelle (tap) de son Sustainability-Linked Euro PP de maturité juin 2028 pour un montant de 57 millions d'euros, portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 230 millions d'euros. En fonction de la performance atteinte pour des engagements RSE pris par le groupe à horizon 2023, un mécanisme de bonus/malus pouvant s'élever jusqu'à 20 points de base pourra faire varier le taux d'intérêt de ce financement. Le règlement-livraison de cette émission cotée sur Euronext Access est prévu le 15 octobre. Les obligations nouvelles seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 29 juin dernier.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.51%