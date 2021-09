Korian : émission d'obligations à durée indéterminées

(AOF) - Korian lance aujourd'hui une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) de rang non-subordonné non-sécurisé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. L'émission est réalisée par voie d'offre au public auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal initial d'environ 280 millions d'euros, qui pourra être augmenté de 50 millions d'euros au maximum en cas d'exercice total de la clause d'extension, pour être porté à un montant nominal total de 330 millions.

Le produit net de l'émission a pour objet de financer le rachat des ODIRNANE existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux de la société.

