KORIAN émet 400 millions d'euros d'obligations

(AOF) - Korian a annoncé le succès de son émission de 6 500 894 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2027 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros. Cela représente une valeur nominale unitaire de 61,53 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 55% par rapport au cours de référence de l'action de Korian. Sa date de maturité court jusqu'au 6 mars 2027, et les obligation distribueront un taux nominal annuel de 0,875%.

Le produit de l'émission doit permettre de financer les besoins et la croissance du groupe, y compris les investissements immobiliers et des acquisitions et le refinancement des acquisitions réalisées au cours du premier trimestre.

Compte tenu de cette émission, la dilution maximale serait de 7,86% du capital actuel si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions.

