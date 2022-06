Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : dévisse de -9%, sous les 17E, danger ! information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Korian dévisse de -9%, sous les 17E et retrace son plancher annuel de clôture du 7 février.

En cas d'enfoncement, le titre pourrait retracer son plus bas intraday vers 16,2E puis l''ex zone de résistance des 14,7/14,8E du 4/4 au 20/06/2013





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -8.97%