Korian : développement de la foncière Ages&Vie information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Korian annonce que la foncière Ages&Vie, créée en partenariat avec Crédit Agricole Assurances et la Banque des Territoires, vient de signer 17 projets de VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) supplémentaires. Au total, 87 projets d'habitat inclusif sont d'ores et déjà en cours de développement par cette foncière, soit plus de la moitié des quelque 150 qui seront réalisés au total sur l'ensemble du territoire français. 'Six nouvelles maisons Ages&Vie ont été inaugurées depuis le début du mois de juillet, confirmant le succès du concept', souligne le groupe de prise en charge de la dépendance, estimant donc que ce réseau de colocations va doubler de taille en 2021.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +2.35%