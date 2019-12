Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : développe ses activités en Italie Cercle Finance • 11/12/2019 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une prise de participation de 42% dans la société Over qui est destinée aux personnes âgées ou fragiles. ' Cette offre intègrera un parc de logements indépendants ainsi que de petites colocations pour les seniors, le tout soutenu par une plateforme d'assistance médicale, et des services à domicile à la carte ' indique le groupe. Over se donne pour objectif de constituer un parc de 3 000 appartements et unités de vie opérationnels d'ici 2025, principalement situés en Italie du Nord.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +0.10%