Korian : croissance de 12,6% au troisième trimestre

(AOF) - La dynamique de croissance se confirme pour Korian qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,08 milliard d’euros lors du troisième trimestre 2021, soit une croissance de 12,6% dont 6,6% en organique par rapport au troisième trimestre 2020. Cela porte le chiffre d’affaires à 3,19 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, soit une progression de 12,4% dont 6,5% organique.

Dans le détail, le segment des Soins de longue durée est en progression de 9,9% sur le trimestre, dont 7,7% de croissance organique, grâce à l'amélioration continue des taux d'occupation dans tous les pays, à la bonne tenue des prix et au rebasage des tarifs et contributions publiques.

De son côté, le segment des activités médicales affiche une hausse de 24,5% sur le trimestre, porté par la bonne performance de la Santé Mentale et par l'amélioration du niveau d'activité sur le mois de septembre. La croissance organique de 4,4% est la conséquence du retour à un niveau normatif d'activité sur le mois d'août au sein des cliniques de soins de suite.

Pour sa part, le segment du Community care progresse quant à lui de 7,8%, dont 4,5% de croissance organique, principalement soutenu par le niveau élevé des nouvelles constructions livrées sur le trimestre et la montée en puissance des ouvertures précédentes (ramp up).

La taille du réseau a augmenté de 2 736 lits, passant de 88 651 lits fin décembre 2020 à 91 387 lits au 30 septembre 2021, dont environ 1 200 lits Greenfield livrés.

Le pipeline de lits à livrer d'ici 2025 est toujours de 14 500 lits, et le groupe se dit en bonne voie pour livrer 1 800 nouveaux lits Greenfield sur l'année 2021.

Korian prévoit de développer 30% de son chiffre d'affaires dans les activités de santé d'ici 2024 dans le but de répondre aux besoins de santé des territoires au sein desquels il est implanté et d'offrir des parcours de soin diversifiés.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.