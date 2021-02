KORIAN confirme ses objectifs 2022

(AOF) - Korian a dévoilé mercredi soir ses résultats 2020. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 64,9 millions d'euros l'an dernier (-52,3 % sur un an) et un Ebitda de 525,2 millions d'euros (-1,9%). Il en découle une marge de 13,6% (-120 points de base sur un an). En ce qui concerne l'Ebitdar, il ressort à 975,2 millions d'euros (+2,9 %), soit une marge de 25,2 % (-100 points de base sur un an).

Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 3,87 milliards d'euros, en hausse de 7,2% en données publiées et de 2% en organique. Globalement, Korian met en avant la bonne résilience de ses activités dans un contexte de pandémie de Covid-19.

Compte tenu de ces éléments, Korian proposera un dividende 2020 de 0,30 euro par action.

Du côté des perspectives, le groupe a confirmé ses objectifs 2022. A cet horizon, Korian vise un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros, avec un niveau de marge d'Ebitda de 15,5% avant impact de la norme IFRS 16. Une journée Investisseurs se tiendra le 16 juin prochain.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.