Korian: baisse de 54% du résultat net part du groupe en 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 18:14

(CercleFinance.com) - Korian publie un chiffre d'affaires de 4534 ME au titre de l'exercice 2022, en croissance organique de 6,2% par rapport à l'exercice précédent.



En données organiques l'activité progresse aussi bien dans la zone France, Espagne et Royaume Uni (+4,4%) qu'en Allemagne (+5,6%), au Bénélux (+14%) et en Italie (+6,4%).



L'EBITDA ressort à 607 ME, en hausse de 1,6%,tandis que le résultat net part du groupe s'établit à 52 millions d'euros, en baisse de 54% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



'Nous réalisons un exercice 2022 solide, marqué par une croissance organique record et un modèle opérationnel qui démontre sa résilience dans un environnement de forte inflation', commente Sophie Boissard, Directrice générale de Korian.



Le groupe indique par ailleurs qu'à la fin décembre 2022, son réseau comprenait 87 994 lits, après la cession de 69 établissements dans les derniers 24 mois. Sur ces deux dernières années le Groupe a aussi livré environ 3 500 lits à travers des développements greenfield.



Les chiffres cités ci-dessus sont exprimés en données pre IFRS-16.