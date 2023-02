Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: aide de la BEI pour la co-location en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Korian annonce que la Banque européenne d'investissement (BEI) soutient son développement avec un financement bancaire de 150 millions d'euros pour adapter et déployer son concept de co-location en Allemagne.



Le groupe opère déjà 242 maisons de co-location en France à travers la marque Ages&Vie, que la BEI a co-financé pour 135 millions d'euros en 2020 et 2021, et souhaite maintenant étendre ce concept au marché allemand.



Korian veut déployer cette offre en premier lieu en Bavière et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec une première ouverture attendue en 2024. En Allemagne, chaque site sera composé de deux maisons pouvant accueillir 12 personnes chacune.





