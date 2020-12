Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : acquisition de cinq actifs immobiliers Cercle Finance • 03/12/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Korian annonce un accord pour acquérir les actifs immobiliers de cinq maisons de retraite qu'il exploite en France, dont trois établissements en région parisienne et deux en Centre-Val de Loire, représentant une surface de près de 20.000 m2 et un total de 500 lits. Par cette transaction pour un montant d'environ 67 millions d'euros, le groupe explique 'continuer ainsi d'accroître son portefeuille d'actifs immobiliers dans le cadre de sa stratégie 'Asset Smart' adoptée en 2016'. 'Détenir ses bâtiments en propre permet au groupe d'avoir plus de flexibilité dans ses opérations', ajoute Korian qui détenait 23% de son réseau au 30 juin dernier, niveau qui pourrait atteindre 25% d'ici la fin de l'année 2021.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.28%