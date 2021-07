Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : acquisition d'un groupe familial dans le Piémont Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Korian annonce l'acquisition de 90% du groupe familial Santa Croce, permettant au groupe français de prise en charge de la dépendance de renforcer sa présence en Italie, plus spécifiquement dans le centre de Turin et le Piémont. Ce groupe exploite cinq établissements, soit un total de 550 lits répartis entre une clinique de soins de suite et de réadaptation de 143 lits et quatre établissements gériatriques de long séjour qui proposent également des services d'accueil de jour. Trois centres ambulatoires viennent compléter ce pôle médical de proximité, avec une activité mensuelle de 30.000 sessions. Enfin, Santa Croce dispose d'un solide pipeline de 270 lits à mettre en service d'ici 2023.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +1.22%