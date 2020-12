Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : accord de financement avec la BEI Cercle Finance • 18/12/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Korian et la Banque européenne d'investissement (BEI) annoncent la signature d'un accord de financement de 55 millions d'euros et d'une maturité de dix ans, soutenu par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ce prêt permettra à Korian de financer sa participation au capital de la SCI Foncière Ages&Vie, créée en mai 2019 afin d'investir dans le développement immobilier du réseau Ages&Vie détenu par le groupe de prise en charge de la dépendance. L'accélération de son déploiement permettra de doubler de taille d'ici janvier 2022, avec 67 nouvelles résidences mises en service, soit une capacité d'hébergement de 1.000 lits supplémentaires dans 33 départements.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -1.16%