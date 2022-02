Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: 95 millions d'euros de résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Korian publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 94,6 millions d'euros, un EBITDA (pre IFRS16) de 597,2 millions, soit un taux de marge de 13,9%, et un cash-flow libre opérationnel avant investissement de 230 millions.



Le groupe de prise en charge de la dépendance a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4,31 milliards d'euros, en croissance de 11% (dont +6% en organique), tirée par les activités de santé et le domicile (+25%).



Pour 2022, Korian vise une poursuite de son développement dans ses différents segments d'activité, avec une croissance organique supérieure à 4%, et de la normalisation de la marge d'EBITDA ainsi que de son cash-flow libre opérationnel.





