Korian : +9% vers 7,66E

(CercleFinance.com) - Korian tente de faire peau neuve avec un changement de nom (Clariane) et de vocation ('entreprise à mission').

Le franchissement des 7,45E en clôture serait prometteur, le débordement des 7,66E validerait une structure en 'V' de retournement avec comme objectif l'ex -support des 8,8E de début février 2022.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +7.15%