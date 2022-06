Korian : 30 plaintes de familles déposées ?

(AOF) - Le scandale des Ehpad privés n’en finit plus de faire la une des journaux. Trente plaintes de familles sont déposées ce mercredi par l’avocate Sarah Saldmann contre Korian, le numéro 1 en France, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui et homicide involontaire, selon les informations du Parisien. « En l’état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire », a réagi le groupe. « Toutes les situations graves portées à notre connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités », a ajouté Korian.

Vers 10h, Korian accuse la plus forte baisse du SBF 120, avec un repli de 6,57 % à 17,49 euros par action. Son concurrent Orpea abandonne, lui, 4,32 % à 24,16 euros par action.