Korian: -10% vers 24,9E, bientôt le re-test des 24E ?

(CercleFinance.com) - Déstabilisé par le krach dont est victime son principal concurrent Orpéa, le groupe Korian chute de -10% vers 24,9E.

Tous les supports court ou moyen terme sont pulvérisés, notamment le support oblique des 26,18E (origine en février 2018), il semble logique d'anticiper le re-test des 24E du 16/03 ou du 29/10/2020.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -7.16%