Korea Zinc va construire une fonderie aux États-Unis pour un montant de 7,4 milliards de dollars

Korea Zinc 010130.KS a déclaré lundi qu'elle envisage de construire une fonderie pour produire des métaux et minéraux clés aux États-Unis dans le cadre d'un projet qui coûterait 7,4 milliards de dollars.

Korea Zinc a déclaré que le gouvernement américain a demandé à l'entreprise de construire les installations, pour répondre à l'expansion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la demande croissante de métaux non ferreux et de minéraux stratégiques aux États-Unis.

La fonderie prévoit de produire des métaux non ferreux importants tels que le zinc, le plomb et le cuivre, des métaux précieux tels que l'or et l'argent, et des minéraux stratégiques tels que l'antimoine, le germanium et le gallium. Elle commencera ses opérations commerciales progressivement en 2027, a-t-elle indiqué.