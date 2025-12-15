Korea Zinc prévoit de construire une fonderie aux États-Unis pour un montant de 7,4 milliards de dollars grâce à un financement du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Korea Zinc vendra des actions pour un montant de 1,9 milliard de dollars à une entreprise soutenue par les États-Unis

*

Le ministère américain de la guerre détiendra 40 % des parts de la coentreprise

*

Des investisseurs de premier plan critiquent le plan qui vise à renforcer l'influence de la présidence

*

Les actions de Korea Zinc font un bond de 26 % et terminent en hausse de 5 %

(Reformulé suite à l'annonce de Korea Zinc) par Hyunjoo Jin et Heejin Kim

Korea Zinc 010130.KS a annoncé lundi un projet de fonderie de 7,4 milliards de dollars qui sera soutenu par le gouvernement américain, alors que Washington cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les minéraux critiques, y compris les terres rares.

Dans le cadre de ce projet, la plus grande fonderie de zinc au monde vendra de nouvelles actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise contrôlée par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains anonymes, qui contrôleront alors environ 10 % de l'entreprise sud-coréenne.

Le ministère américain de la guerre détiendra une participation de 40 % dans l'entreprise, tandis que la participation de Korea Zinc sera inférieure à 10 %, a indiqué la société.

La nouvelle a fait bondir les actions de Korea Zinc de 26 % dans les échanges de lundi. Elles ont ensuite réduit leurs gains pour terminer en hausse de 4,9 %.

L'entreprise obtiendra les 5,5 milliards de dollars restants pour l'usine grâce à 4,7 milliards de dollars de prêts du gouvernement américain et d'institutions financières, ainsi que 210 millions de dollars de subventions du ministère américain du commerce dans le cadre du CHIPS and Science Act.

Les principaux actionnaires de Korea Zinc, qui ont cherché à évincer le président du raffineur, ont critiqué ce plan, estimant qu'il visait à consolider la mainmise de la direction sur l'entreprise.

PREMIÈRE NOUVELLE FONDERIE DE ZINC AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS LES ANNÉES 1970

L'accord portant sur la construction de la première fonderie de zinc et de la première installation de traitement de minéraux critiques aux États-Unis depuis les années 1970 intervient alors que l'administration Trump redouble d'efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minéraux critiques afin de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine.

La nouvelle fonderie, qui sera construite dans le Tennessee, produira des métaux non ferreux importants tels que le zinc, le plomb et le cuivre, des métaux précieux tels que l'or et l'argent, et des minéraux stratégiques tels que l'antimoine, le germanium et le gallium, a déclaré Korea Zinc.

Elle commencera ses opérations commerciales par phases à partir de 2029.

Korea Zinc a déclaré que l'usine "répondra à l'expansion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la demande croissante de métaux non ferreux et de minéraux stratégiques aux États-Unis".

Le ministère américain du commerce et le ministère de la guerre n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES VONT DÉPOSER UNE PLAINTE POUR BLOQUER L'ÉMISSION D'ACTIONS

Le conglomérat Young Poong 000670.K , qui, avec une société de capital-investissement MBK Partners, détenait près de 50 % de Korea Zinc, a déclaré qu'il déposerait une plainte auprès d'un tribunal pour bloquer le nouveau plan d'émission d'actions.

Il est rare que le gouvernement américain prenne une participation dans une société étrangère, et la direction de Korea Zinc essayait simplement de s'assurer un "chevalier blanc" pour que le président Yun B. Choi puisse conserver le contrôle, a déclaré Young Poong dans un communiqué.

La Chine domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques tels que l'antimoine et le germanium, qui sont utilisés dans les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs et la technologie militaire.

Pékin a interdit les exportations de ces minéraux vers les États-Unis le 3 décembre 2024, à la suite des mesures de répression prises par Washington à l'encontre du secteur chinois des puces électroniques. L'interdiction est suspendue depuis novembre.

(1 $ = 1 475,5400 wons)