Korea Zinc prévoit de construire une fonderie aux États-Unis pour un montant de 7,4 milliards de dollars avec l'aide de Washington

Korea Zinc vend des actions pour un montant de 1,9 milliard de dollars à une entreprise soutenue par les États-Unis

Le ministère américain de la guerre détiendra 40 % des parts de la coentreprise

Des investisseurs de premier plan critiquent le plan qui vise à renforcer l'influence de la présidence

Les actions de Korea Zinc font un bond de 26% et terminent en hausse de 5%

(Ajout de la vente de Nyrstar USA à Korea Zinc aux paragraphes 4 et 16; contexte et autres détails aux paragraphes 10 à 15) par Hyunjoo Jin et Heejin Kim

Korea Zinc 010130.KS a annoncé lundi un projet de fonderie de 7,4 milliards de dollars qui sera soutenu par le gouvernement américain, alors que Washington cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les minéraux critiques, y compris les terres rares.

Dans le cadre de ce projet,Korea Zinc vendra de nouvelles actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise contrôlée par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains anonymes, qui contrôleront alors environ 10 % de l'entreprise sud-coréenne.

Le ministère américain de la guerre détiendra une participation de 40 % dans l'entreprise, tandis que la participation de Korea Zinc sera inférieure à 10 %, a indiqué la société.

Elle obtiendra les 5,5 milliards de dollars restants pour l'usine grâce à 4,7 milliards de dollars de prêts du gouvernement américain et d'institutions financières, ainsi que 210 millions de dollars de subventions du ministère américain du commerce dans le cadre de la loi CHIPS et de la loi sur la science.

La nouvelle a fait bondir les actions de la plus grande société de fonderie de zinc au monde de 26 % dans les échanges de lundi. Elles ont ensuite réduit leurs gains pour terminer en hausse de 4,9 %.

Korea Zinc lancera le projet en rachetant à Nyrstar deux complexes miniers et la seule fonderie de zinc américaine, opérationnelle depuis 1978, à Clarksville, dans le Tennessee, avant de construire une installation intégrée dans l'État, a indiqué l'entreprise.

Les principaux actionnaires de Korea Zinc, qui cherchent à évincer le président du raffineur, ont dénoncé ce plan, estimant qu'il visait à consolider l'emprise de la direction sur la société.

PREMIÈRE NOUVELLE FONDERIE DE ZINC AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS LES ANNÉES 1970

L'accord pour la construction de la première fonderie de zinc américaine depuis des décennies intervient alors que l'administration Trump redouble d'efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minerais essentiels afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

L'administration a élargi sa liste de minéraux critiques pour y ajouter le cuivre, le charbon métallurgique, l'uranium, le phosphate, la potasse, le rhénium, le silicium et l'argent .

L' armée américaine a également révélé au début du mois son intention de développer une flotte de raffineries à petite échelle pour produire des minéraux critiques utilisés dans la fabrication de balles, de blindages et d'autres types d'armement.

En octobre, la Corée du Sud et les États-Unis ont conclu un accord commercial , qui comprenait une réduction des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump plus tôt dans l'année et un engagement de la Corée du Sud à investir 350 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques américains.

La nouvelle fonderie intégrée produirait 540 000 tonnes par an de métaux non ferreux majeurs, dont 300 000 tonnes de zinc, 35 000 tonnes de cuivre, 200 000 tonnes de plomb et 5 100 tonnes de terres rares par an, a-t-elle déclaré dans un dépôt.

Elle commencera ses opérations commerciales par phases à partir de 2029.

Korea Zinc a déclaré que l'usine "répondra à l'expansion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la demande croissante de métaux non ferreux et de minéraux stratégiques aux États-Unis".

Le ministère américain du commerce et le ministère de la guerre n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Nyrstar a déclaré que la vente de ses actifs américains à Korea Zinc devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES VONT DÉPOSER UNE PLAINTE POUR BLOQUER L'ÉMISSION D'ACTIONS

Le conglomérat Young Poong 000670.K , qui, avec une société de capital-investissement MBK Partners, détient près de 50 % de Korea Zinc, a déclaré qu'il déposerait une plainte auprès d'un tribunal pour bloquer le nouveau plan d'émission d'actions.

Il est rare que le gouvernement américain prenne une participation dans une société étrangère, et la direction de Korea Zinc essayait simplement de s'assurer un "chevalier blanc" pour que le président Yun B. Choi puisse conserver le contrôle, a déclaré Young Poong dans un communiqué.

La Chine domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques tels que l'antimoine et le germanium, qui sont utilisés dans les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs et la technologie militaire.

Pékin a interdit les exportations de ces minéraux vers les États-Unis le 3 décembre 2024, à la suite des mesures de répression prises par Washington à l'encontre du secteur chinois des puces électroniques. L'interdiction est suspendue depuis novembre.

(1 $ = 1 475,5400 wons)