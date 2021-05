Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : veut connecter ascenseurs et fauteuils roulants Cercle Finance • 04/05/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Kone annonce le développement d'une nouvelle solution technologique conçue pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants de naviguer plus facilement dans les bâtiments modernes en connectant ascenseurs et fauteuils roulants. Le concept de fauteuil roulant connecté est en cours de développement suite à sa sélection comme idée gagnante du concours DX Experiments de Kone, lancé en janvier 2021. ' La conception pourrait signifier qu'à l'avenir, des installations telles que des maisons de soins ou d'autres bâtiments intelligents pourraient produire un meilleur service à la demande pour les utilisateurs de fauteuils roulants', indique Kone. 'Être retardé parce qu'un ascenseur est plein ou parce que nous sommes bloqués par un design inaccessible peut devenir une autre frustration quotidienne', explique Leo-Pekka Tähti, sprinter et quintuple médaillé d'or paralympique finlandais.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.58% KONE-B XETRA -1.42% KONE-B LSE Intl -0.08% KONE-B OTCBB 0.00%