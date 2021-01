Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : ventes et BPA globalement stables en 2020 Cercle Finance • 28/01/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Kone a vu ses ventes stagner à 9,93 Mds d'euros (-0,4% par rapport à l'exercice 2019), a indiqué aujourd'hui le spécialiste finlandais des ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. L'EBIT ajusté annuel a progressé de 1,1%, à 1,25 Md d'euros. Avec un bénéfice net de 947,3 ME (+0,9%), le BPA annuel se chiffre quant à lui à 1,81 euro, contre 1,80 euro un an plus tôt, Au 4e trimestre 2020, les ventes de Kone ont reculé de 2,4%, à 2,62 Mds d'euros. L'EBIT ajusté a gagné 3%, à 380,6 ME, pour un bénéfice net trimestriel de 287,2 ME (+1,5%). Le BPA du 4e trimestre s'élevait à 0,55 euro (+0,8%) Pour 2021, Kone estime que la croissance de ses ventes devrait être comprise entre 0 et 6% par rapport à 2020, à taux de change comparables

Valeurs associées KONE-B Tradegate -2.95% KONE-B LSE Intl -2.99% KONE-B OTCBB 0.00%