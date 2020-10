Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : va équiper trois stations du métro de Bangkok Cercle Finance • 09/10/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone a annoncé aujourd'hui avoir remporté une commande de 17 ascenseurs et 55 escaliers mécaniques pour trois stations de la ligne 'orange' du métro de Bangkok, sans toutefois dévoiler le montant du contrat. L'accord comprend également l'installation d'un système de surveillance des équipements, fait savoir Kone. A Bangkok, la ligne 'orange' du métro s'étire sur quelque 39,8 kilomètres à travers 28 stations, dont 21 sont souterraines. Le métro de la capitale compte actuellement cinq lignes en service, un chiffre qui devrait doubler à terme.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +0.06% KONE-B LSE Intl +0.36% KONE-B OTCBB 0.00%