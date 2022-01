Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: va équiper le métro de l'aéroport de Zhengzhou (Chine information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce aujourd'hui avoir remporté une commande pour fournir une suite de solutions People Flow, comprenant 37 ascenseurs, 195 escaliers mécaniques et quatre trottoirs roulants pour la ligne de métro de l'aéroport de Zhengzhou, en Chine.



Cette ligne de transport en commun relie l'aéroport de Zhengzhou et la gare est de Xuchang. La longueur totale de la ligne est de plus de 35 kilomètres et comprend 16 stations souterraines, dont cinq stations de transfert.



Le contrat inclut également deux ans de maintenance standard, précise Kone.





