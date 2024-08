Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: un gratte-ciel équipé dans l'île de Hainan (Chine) information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Kone a annoncé mercredi avoir été retenu pour la fourniture d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques pour le futur 'Hainan Center', un projet de gratte-ciel de plus de 400 mètres devant être construit à Haikou, la capitale de l'île tropicale chinoise de Hainan.



Au moment de sa mise en service, prévue fin 2026, le bâtiment devrait être en mesure d'accueillir 13.000 visiteurs par jour, essentiellement dans les boutiques et les hôtels de l'ensemble commercial.



Dans le cadre du projet, le groupe finlandais prévoit d'installer 31 ascenseurs à grande vitesse MiniSpace DX, capables de se déplacer à environ dix mètres par seconde.



L'accord englobe également 20 ascenseurs MonoSpace DX ainsi que 36 escalators éco-efficients TravelMaster 110.





