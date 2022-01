Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: Thomas Hinnerskov quitte le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - Kone annonce aujourd'hui le départ de son vice-président exécutif responsable de l'Europe du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique, Thomas Hinnerskov.



Membre du conseil d'administration de Kone depuis 2016, Thomas Hinnerskov a décidé de quitter Kone au plus tard fin mai 2022 pour un poste à l'extérieur de l'entreprise.



Kone indique avoir entreprise les démarches avant de lui trouver un successeur.





