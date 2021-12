Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Kone gagne plus de 2% sur l'OMX, soutenu par des propos de Jefferies qui remonte son conseil sur le titre de l'ascensoriste finlandais directement de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 53 à 70 euros. 'Une contraction de l'immobilier pour des raisons politiques en Chine combinée à des vents contraires liés à l'inflation des coûts ont pesé sur les actions pendant plus d'un an', note le broker, estimant toutefois que ceci touche à sa fin. Le broker s'attend désormais à ce que le titre Kone surperforme, percevant un potentiel de hausse de 6 à 7% pour le consensus de résultats en 2022 et voyant le titre se réévaluer à un ratio VE/EBITA 2022 de 22 fois.

