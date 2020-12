Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : signe un contrat pour le métro de Pékin Cercle Finance • 15/12/2020 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone a déclaré mardi qu'il avait signé un accord pour fournir des escaliers mécaniques qui seront installés sur la nouvelle ligne 12 du métro de Pékin, en Chine. La société a déclaré qu'elle fournirait 297 escaliers mécaniques pour les première et troisième phases du projet, qui devrait être achevé à la fin de 2021. La ligne 12 du métro de Pékin s'étirera sur 29 kilomètres et 21 stations.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +1.34% KONE-B LSE Intl +0.18% KONE-B OTCBB 0.00%