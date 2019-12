Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : signe un contrat pour des bureaux à Londres Cercle Finance • 20/12/2019 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone a remporté une commande de 19 ascenseurs pour un nouvel immeuble de bureaux de 50 étages dans la ville de Londres, mais n'a pas dévoilé la valeur de l'accord. Au total, Kone fournira 19 ascenseurs éco-efficaces, dont 15 ascenseurs à deux étages utilisant la technologie de levage à base de fibre de carbone. Quatre d'entre eux se déplaceront à des vitesses allant jusqu'à 8 m / s, a indiqué le groupe. Deux autres ascenseurs et deux escaliers mécaniques faciliteront également la circulation des personnes, a rajouté le groupe. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de 2022, a déclaré Kone.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +0.31% KONE-B LSE Intl +1.00% KONE-B OTCBB 0.00%