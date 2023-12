Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: série de changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Kone fait savoir que Nicolas Alchal, son directeur général au Moyen-Orient, Turquie et Afrique sera nommé vice-président exécutif, Stratégie et transformation à compter du 1er janvier 2025.



Il succédera à Axel Berkling qui a été nommé vice-président exécutif, commercial et opérations en octobre 2023.



Avant de prendre ses fonctions début 2025, Nicolas Alchal assurera la fonction de vice-président exécutif par intérim pour la zone Europe, à compter du 1er mars 2024, date à laquelle l'actuelle titulaire du poste, Karla Lindahl, commencera son congé de maternité.

Karla Lindahl retrouvera le poste de vice-présidente exécutive pour l'Europe début 2025.



Kone indique avoir débuté la recherche du successeur de Nicolas Alchal.



La firme annonce par ailleurs que Kaori Uehigashi a été nommée vice-présidente exécutive par intérim pour l'organisation Stratégie et Transformation à compter du 4 janvier 2024, et elle occupera ce poste jusqu'à fin 2024. Kaori Uehigashi est actuellement directrice générale et associée du Boston Consulting Group (BCG).





