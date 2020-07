Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : repli du titre, un analyste passe à vendre Cercle Finance • 07/07/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - Les actions de Kone baissent de près de 1% alors qu'UBS a abaissé sa note sur le fabricant finlandais d'ascenseurs de 'neutre' à 'vendre', citant des questions d'évaluation. 'Nous pensons que le cours de l'action et le consensus de Kone surestiment son potentiel de croissance des revenus et des bénéfices', a déclaré le courtier dans une note, tout en réduisant son objectif de cours de 53 à 50 euros.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -1.07% KONE-B XETRA -0.75% KONE-B LSE Intl -0.15% KONE-B OTCBB +0.72%