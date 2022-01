Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: remporte une commande de 39 ascenseurs à Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande comprenant 11 ascenseurs MiniSpace et 28 ascenseurs MonoSpace destinés à un futur complexe à usage mixte dans le quartier nord de Bruxelles (Belgique).



Ce complexe multifonctionnel alliant équipements hôteliers, bureaux et résidences offrira aussi des installations de loisirs, de sport, d'accueil et de commerce. Les tours existantes, connues sous le nom de WTC I et II, seront reconstruites et modernisées.



Le projet devrait être achevé au cours du premier semestre 2024.







