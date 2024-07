Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: remporte une commande de 31 ascenseurs à Londres information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - KONE Corporation annonce avoir remporté une commande pour la fourniture de 31 ascenseurs et trois escaliers mécaniques pour le projet de grande hauteur 2 Finsbury Avenue (2FA) à Broadgate, le plus grand quartier piéton de la ville de Londres.



2FA est un développement de bureaux à usage mixte composé de la tour Est de 36 étages et de la tour Ouest de 21 étages, reliées par un podium central de 12 étages.



Le bâtiment est actuellement en construction et son achèvement est prévu pour 2027.



La commande comprend 19 ascenseurs KONE MiniSpace et 12 ascenseurs KONE MonoSpace 700, conçus pour optimiser l'espace utilisable au sein du bâtiment et minimiser les temps d'attente.



KONE fournira également trois escaliers mécaniques KONE TravelMaster 110 économes en énergie.





