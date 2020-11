Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : remporte un nouveau contrat en Chine Cercle Finance • 12/11/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Kone, fabricant finlandais d'ascenseurs, a déclaré jeudi avoir remporté une commande de 187 ascenseurs et escaliers mécaniques afin d'équiper une nouvelle ligne de métro en Chine, son marché le plus dynamique actuellement. Cette ligne, qui s'étire sur près de 30 kilomètres, est destinée à alléger le trafic au sein du métro de Xi'an tout en offrant un moyen de se rendre dans la partie nord-est de cette ville culturelle, industrielle et éducative, l'une des plus anciennes du pays. Cinq lignes sont actuellement en service à Xi'an et 10 lignes supplémentaires devraient être ajoutées lors les prochaines années. Le contrat inclut deux ans de maintenance standard, précise Kone.

