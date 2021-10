Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : remporte un contrat majeur à San Francisco information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 16:41









(CercleFinance.com) - KONE annonce avoir remporté une commande pour la modernisation de tous les ascenseurs du Russ Building, un bâtiment historique de 32 étages à San Francisco, ainsi que l'installation des solutions KONE Office Flow. Cette annonce fait du Russ Building le plus grand projet de modernisation d'ascenseurs de l'histoire de KONE Americas. Prévu pour s'achever en 2025, le projet marquera les premières installations de KONE Office Flow en Californie.

