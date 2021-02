Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : remporte un contrat du métro de Washington Cercle Finance • 17/02/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour fournir des escaliers mécaniques écoénergétiques pour la Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA). Le contrat de sept ans comprend la modernisation de 130 escaliers mécaniques dans 32 stations Metrorail. La construction devrait commencer en mai 2021 pour un achèvement à l'horizon 2027. Les stations touchées resteront ouvertes pendant toute la durée du projet. Une fois les travaux terminés, plus de la moitié des 618 escaliers mécaniques du réseau de métro seront des équipements Kone, précise l'entreprise.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.47% KONE-B LSE Intl -0.29% KONE-B OTCBB +0.98%