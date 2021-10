Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : remporte un contrat de 23 ascenseurs à Singapour information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté un contrat à Singapour afin de livrer 23 ascenseurs (17 MiniSpace et 6 MonoSpace, tous dotés de fonctions de connectivités intégrées) dans le cadre du nouveau développement des Keppel Towers. Les ascenseurs desservant les étages de bureaux seront équipés d'un système de contrôle de destination prenant en compte les étages de destination souhaités et le nombre de passagers en attente afin d'améliorer considérablement l'efficacité et la commodité des opérations. Kone indique avoir enregistré cette commande au 3e trimestre et prévoit un réaménagement des tours Keppel courant 2024.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.20% KONE-B LSE -100.00% KONE-B XETRA +1.18% KONE-B LSE Intl -0.27% KONE-B OTCBB +2.20%