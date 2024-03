Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: remporte un contrat dans le Grand Londres information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour fournir une suite de solutions de flux de personnes pour le 2 Trafalgar Way à Tower Hamlets, dans le Grand Londres.



Le développement fait partie d'un complexe de logements étudiants à usage mixte situé en bordure du quartier des affaires de Canary Wharf.



Kone installera sept ascenseurs JumpLift 200 pour améliorer l'efficacité de la construction.



La commande comprend également six plates-formes d'accessibilité, cinq ascenseurs d'utilisation du temps de construction (CTU), cinq ascenseurs Kone MiniSpace, huit ascenseurs Kone MonoSpace 700 et deux ascenseurs Kone MonoSpace 500. Tous les ascenseurs seront équipés du système de contrôle de destination (DCS) de Kone.



L'expérience de l'ascenseur dans les logements dirigés par les étudiants sera améliorée par le Kone Elevator Call, permettant aux passagers d'appeler l'ascenseur avec leur téléphone intelligent.



Le 2 Trafalgar Way devrait ouvrir ses portes pour l'année universitaire 2026/27.





