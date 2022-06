Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: remporte un contrat au sein de la City de Londres information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 14:50









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande comprenant 25 ascenseurs (19 MiniSpace, 4 MonoSpace et 2 JumpLift) et 2 escaliers mécaniques TravelMaster, destinés à One Leadenhall, un nouveau bâtiment commercial haut de gamme situé dans le quartier de la City de Londres.



Kone précise que 15 de ces ascenseurs seront équipés de la solution ' KONE Office Flow ' avec le service ' KONE E-Link ' ainsi que du système de contrôle ' KONE Destination ' afin de réduire les temps d'attente et de déplacement.



Ce projet de tour de 35 étages devrait être achevé à l'horizon 2024.







