Kone : remporte un contrat à Singapour

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone a déclaré avoir remporté une commande pour la livraison de 62 ascenseurs et 28 escaliers mécaniques pour un parc d'activités dans la future 'ville intelligente' de Singapour. Punggol Digital District est un développement intelligent et durable de 50 hectares qui testera de nouveaux concepts de vie, de travail et de prestation de services, a déclaré Kone. Les tours les plus hautes du parc d'activités du quartier mesureront environ 55 mètres avec 12 étages et hébergeront plusieurs startups numériques innovantes.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +1.62% KONE-B XETRA 0.00% KONE-B LSE Intl +0.56% KONE-B OTCBB +0.06%