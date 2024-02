Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: reconnu pour sa durabilité par le CDP information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Kone a été reconnu pour sa transparence et sa performance en matière de changement climatique, par le CDP, une organisation mondiale à but non lucratif, s'assurant ainsi une place sur sa 'ListeA' annuelle.



Kone fait partie des rares entreprises à obtenir la note ' A ' sur plus de 21000 entreprises notées. Il s'agit de la 11ème année consécutive que Kone reçoit la note de leadership A ou A-.



Pour rappel, Kone vise une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux commandes reçues, liées aux matériaux et à la consommation d'énergie de ses propres produits, et s'engage à réduire de 50 % les émissions de GES de ses propres opérations d'ici 2030.





Valeurs associées KONE-B Tradegate +0.19% KONE-B LSE -100.00% KONE-B LSE Intl +1.13% KONE-B OTCBB +0.62%