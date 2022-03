Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: nouvelle vice-présidente pour l'Europe du Sud information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Kone annonce la nomination, à compter du 1er avril, de Karla Lindahl en tant que vice-présidente exécutive pour la région Europe du Sud et Méditerranée et membre du conseil d'administration



Karla Lindahl succédera ainsi à Thomas Hinnerskov qui quitte l'entreprise.



Après avoir rejoint Kone en 2004, Karla Lindahl a occupé par la suite le poste de directrice générale pour la Finlande et les pays baltes ainsi que plusieurs postes de direction clés au sein de l'entreprise, notamment en tant que responsable du développement de la stratégie mondiale.



Kone annonce par ailleurs qu'à compter du 1er avril 2022, Samer Halabi, actuel vice-président exécutif en charge de la région Asie-Pacifique hors Chine, assumera également la responsabilité de la région Moyen-Orient et Afrique.







