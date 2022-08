Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: nouveau responsable à la tête de l'activité en Chine information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé lundi la nomination d'un nouveau responsable à la tête de son activité en Chine, de loin son premier marché mondial en terme d'actifs.



Joe Bao, jusqu'ici cadre dirigeant chez Microsoft Chine, prendra ses fonctions de vice-président en charge de la région de la Grande Chine et de membre du comité exécutif du groupe industriel à compter du 8 octobre prochain.



Il remplacera William B. Johnson, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après 10 ans à ce poste.



Diplômé de l'Université du Texas (Austin), Joe Bao a passé 18 ans chez Microsoft, où il a été chargé de nombreux rôles, allant des ventes à la stratégie en passant par le marketing.



Il aura pour responsabilité de consolider la position de leader qu'affiche Kone sur le marché chinois, où l'entreprise occupe la place de numéro un, à la fois en termes de ventes d'équipements et de fourniture de services de maintenance, depuis une dizaine d'année.





